شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: إصابة شخص بحروق نتيجة خلط مادتين كيميائيتين لتنظيف أنبوب صرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

تعرض مواطن خمسيني صباح اليوم (السبت) لحروق متفرقة بسبب خلطه لمواد كيميائية سريعة الأشتعال بغرض تسليك أنابيب الصرف الصحي بمنزله.

وبحسب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، فإن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا مفاده وقوع حادث حريق في مبنى بحي الغسالة.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال نار لحظي نتيجة قيام أحد المواطنين بخلط مادتين كيميائيتين (مادة مذيبة وبنزين) لغرض تنظيف إحدى انابيب الصرف الصحي في «بدروم» أحد المباني ما نجم عنه إصابته بحروق متفرقة.

وأبان الشريف أنه جرى نقل المصاب للمستشفى، متمنياً الشفاء العاجل للمصاب، و قال: «نهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الحذر والابتعاد عن استخدام المواد الكيميائية والخطرة في أعمال التنظيف المنزلية، وضرورة اتباع الإرشادات والمواد الآمنة الخاصة بذلك حفاظا على السلامة العامة».