الإطاحة بقتلة رجل الأمن بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها
أطاحت شرطة منطقة عسير بثلاثة جناة تورطوا في جريمة إطلاق النار الخميس الماضي والتي نتج عنها استشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ممدوح القحطاني، وهو يؤدي مهامه، ضمن فرقة مكافحة مخدرات، في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث.
وأوضح متحدث شرطة عسير الرائد زيد القحطاني أن نتائج متابعة رجال الأمن للجريمة وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تحديد هوية المتورطين فيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وبتضييق الخناق عليهم بادروا بتسليم أنفسهم، حيث جرى إيقافهم، ومباشرة الإجراءات النظامية.
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