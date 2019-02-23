بدء أقدم مسابقة للجمال في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ روست (ألمانيا)
دخلت 16 شابة المرحلة النهائية في المنافسة على لقب ملكة جمال ألمانيا (ميس جيرماني) لعام 2019، والتي أقيمت في متنزه أوروبا بمدينة روست بولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا أمس.
وتعد مسابقة «ميس جيرماني» أقدم مسابقة جمال في ألمانيا، بحسب بيانات منظميها، حيث تعود إلى عام 1927 وتحمل الفائزة في المسابقة اللقب لمدة عام.
وتمثل كل متنافسة ولاية ألمانية، وتتراوح أعمار المشاركات بين 19 و28 عاما، وحصلت الفائزة باللقب على سيارة وحلي وملابس، إضافة إلى جولات سياحية خارجية.
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