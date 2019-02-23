دراسة تكشف علاقة الملك رمسيس بالنجوم السماوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوسمبل

كشفت دراسة علمية مصرية حديثة كثيرا من أسرار العلاقة التي جمعت بين الملك رمسيس الثاني والنجوم السماوية، وكيف اقترن رمسيس الثاني بالنجم «أوريون».

وقالت الدراسة التي أعدها الباحث المصري المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بالمقابر المصرية أحمد عوض إن نجم «أوريون» قد اقترن شروقه السنوي (الشروق الاحتراقي) مع يوم تتويج رمسيس الثاني ملكا على مصر.

وبحسب عوض فإن علماء الآثار، وعلى رأسهم عالم المصريات البريطاني الشهير كينيث كيتشن، يرجحون أن يكون الملك رمسيس الثاني قد أتم طقوس تتويجه في 18 يونيو، وهو اليوم الذي يشرق فيه النجم «أوريون» في تمام الساعة 16:04 دقيقة فجرا، بعد مرور 70 يوما من الغياب.