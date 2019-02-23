وفاة 89 هنديا بمشروبات كحولية مسممة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بادوهي (الهند)

ذكر مسؤول أمس أن عدد الوفيات الناتجة عن تناول مشروبات كحولية مسممة في ولاية آسام شمال شرق الهند ارتفع إلى 89 شخصا، ولكن ما زال هناك 150 شخصا في المستشفى.

وكشفت تحقيقات أولية أن المشروبات الكحولية كانت تحتوي على الميثانول الذي يؤدي إلى الوفاة عند تناوله بكميات كبيرة.

وحصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع، حيث ترددت تقارير بأن عديدا من الضحايا في حالة خطيرة، وجرى اعتقال عدد من الأشخاص الذين يصنعون المشروبات الكحولية المغشوشة ويبيعونها.