باحثون يقتربون من وضع طرق علاجية واعدة للزهايمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف فريق من العلماء في جامعة كورنيل سبب انخفاض تدفق الدم في دماغ الأشخاص المصابين بالزهايمر، مما أدى إلى وضع طرق علاجية جديدة وواعدة للحد من احتمالية الإصابة بالمرض، وفقا لما ذكره موقع R&D الإخباري.

وتعرف الباحثون من خلال الدراسة على آلية عمل النظام الخلوي الذي يسبب ضعف تدفق الدم في دماغ الأشخاص المصابين بالزهايمر.

ويعود سببه إلى التصاق خلايا الدم البيضاء بالشعيرات الدموية التي بدورها تتسبب بتبطئة عملية تدفق الدم في الدماغ. وذكر أحد العلماء أنه عند سد الأوعية الدموية التي تسبب بطء تدفق الدم عند فئران التجارب، لوحظ ازدياد تدفق الدم في الدماغ بشكل أسرع، والذي نتج عنه تحسن ملحوظ في وظائف الدماغ والذاكرة العاملة. وأصبح متيسرا للعلماء بعد هذا الاكتشاف إيجاد الطرق العلاجية للزهايمر.