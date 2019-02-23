500 ألف ريال جوائز بطولة الأحياء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سحبت أمس الأول في جدة قرعة بطولة أبطال فرق الأحياء، بمشاركة اللاعبين السابقين، طلال المشعل وخالد قهوجي.
وتأتي البطولة التي تجري بنظام خروج المغلوب، بدعم كامل من هيئة الرياضة واتحاد الرياضة المجتمعية.
وسيشارك فيها 16 فريقا، 12 فريقا منهم أبطال حققوا لقب دوري المملكة للأحياء 2018، بينما تشارك 4 فرق عن طريق القرعة بعد حلت وصيفة.
ورصدت البطولة جوائز مالية أكثر من 500 ألف ريال، حيث ينال الأول 300 ألف ريال، والثاني 150 ألف ريال، والثالث 50 ألف ريال، والرابع 25 ألف ريال.
مواجهات دور الـ16
- بطل المدينة المنورة مع بطل جدة في المدينة المنورة
- بطل مكة المكرمة وبطل الطائف في مكة المكرمة
- بطل الرياض وبطل تبوك في الرياض
- بطل عسير وبطل جازان في عسير
- بطل الشرقية وبطل الأحساء في الأحساء
- بطل القنفذة وبطل الباحة في القنفذة
- ثاني الطائف وثاني جازان في الطائف
- ثاني مكة المكرمة وثاني الباحة بمكة المكرمة
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