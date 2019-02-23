500 ألف ريال جوائز بطولة الأحياء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سحبت أمس الأول في جدة قرعة بطولة أبطال فرق الأحياء، بمشاركة اللاعبين السابقين، طلال المشعل وخالد قهوجي.

وتأتي البطولة التي تجري بنظام خروج المغلوب، بدعم كامل من هيئة الرياضة واتحاد الرياضة المجتمعية.

وسيشارك فيها 16 فريقا، 12 فريقا منهم أبطال حققوا لقب دوري المملكة للأحياء 2018، بينما تشارك 4 فرق عن طريق القرعة بعد حلت وصيفة.

ورصدت البطولة جوائز مالية أكثر من 500 ألف ريال، حيث ينال الأول 300 ألف ريال، والثاني 150 ألف ريال، والثالث 50 ألف ريال، والرابع 25 ألف ريال.

مواجهات دور الـ16