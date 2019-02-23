بدء دولية التضامن للسهام بدكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت أمس في مدينة دكا بطولة التضامن الدولية الثالثة للسهام التي ينظمها الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحاد الوطني للسهام في بنجلاديش. وتستمر البطولة حتى 27 فبراير الحالي.

ويشارك في البطولة 64 لاعبا، و46 لاعبة، يمثلون 23 دولة، من بينها السعودية والجزائر وأذربيجان، وبنجلاديش، والكاميرون، وألمانيا، والهند، والعراق، والسودان، وسوريا.