منتخب التنس بكأس ديفيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك المنتخب السعودي للتنس في بطولة كأس ديفيز للتنس تحت 14 و16 سنة التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 10 مارس 2019م في سريلانكا، وذلك بواقع 5 لاعبين تحت 14 سنة و5 لاعبين تحت 16 سنة.

ويرأس وفد المنتخب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس فواز الحكمي الذي أكد استعداد المنتخب السعودي لتقديم مستويات مميزة، بعد أن أقام معسكرا إعداديا بالرياض.