أخضر قوى الإعاقة يطمح لذهب فزاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة بدءا من اليوم عن ميداليات بطولة فزاع الدولية الـ 11 (الجائزة الكبرى) التي تنطلق في دبي اليوم، وتستمر حتى 27 فبراير الحالي، بمشاركة 434 لاعبا ولاعبة من 49 دولة.

وكان المنتخب السعودي توج مشاركته في ملتقى الشارقة الدولي الذي اختتم أخيرا بتحقيق 14 ميدالية متنوعة.

وتضم قائمة المنتخب 13 لاعبا ولاعبة، هم: فهد الجنيدل، عبدالرحمن القرشي، جمعان الزهراني، علي النخلي، أحمد عداوي، سلطان الزهراني، هاني النخلي، راضي الحارثي، عبدالله الزويهري، عبدالرحمن الضبعان، سارة الجمعة، أمل الأحمري، زهرة آل طالع.