، "كاريلو" و"البليهي" خارج قائمة الهلال المغادرة إلى الإسكندرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرر الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم عدم مغادرة اللاعبين أندريه كاريلو وعلي البليهي مع بعثة الفريق المغادرة إلى مدينة الإسكندرية نتيجة تعرض الأول لأنفلونزا منعته من المشاركة بتدريبات اليوم والآخر للإرهاق .

وكان الفريق أجرى عصر اليوم مرانه الأخير قبيل المغادرة إلى الإسكندرية مساء اليوم تأهباً لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري مساء بعد غدٍ الاثنين ضمن إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال .

كما ستخلو القائمة الهلالية أيضًا من الثلاثي جوفينكو، علي الحبسي، ميلوس ديجينك المستبعدين من قائمة الفريق في كأس زايد للأندية الأبطال، إضافة أن الفريق يفتقد لعدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابات، يتقدمهم عبدالله عطيف ونواف العابد وسلمان الفرج.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم السبت الماضي انتهى بفوز الهلال بثلاثة أهداف نظيفة.