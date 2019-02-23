، غداً.. راميا سهام "الأخضر" يدشنان مشاركتهما في بطولة التضامن الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يدشّن راميا المنتخب السعودي للسهام "عبدالإله بن علي، وراشد السبيعي"، غداً الأحد، مشاركتهما في بطولة التضامن الدولي التي تستضيفهـا العاصمة البنجلاديشية "دكا" من 23 حتى 27 من شهر فبراير الجاري بمشاركة 143 رامياً وراميةً و33 مدرباً وإدارياً يمثلون 23 دولة.

وسيبدأ الراميان من مرحلة التصفيـات "التسجيل الرسمي" في مسابقة القوس الأولمبي للفردي، وفي حال تحقيق الرقم المؤهل سيلعبان التصفيات النهائية للدور 1/ 24 في نفس اليوم.

وكان راميا "الأخضر" قد أجريا تدريبهما الرسمي، صباح اليوم، على الميدان الذي ستقام عليه منافسات البطولة تحت إشراف الوطني مشعل العتيبي، فيما التحق المهندس تركي الدربي مدير المنتخب السعودي للسهام بالبعثة في وقت مبكر وحضر الاجتماع الفني للبطولة.

من جهة أخرى، شاركت بعثة "الأخضـر" في حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم يوم أمس، بحضور وزير الشباب والرياضة في بنجلاديش محمد زاهيد أحسن رسول، والأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي محمد بن صالح القرناس، وعبدالعزيز بن سعد الدلاك أمين الصندوق، وسكرتير عام الاتحاد الدولي للسهام توم ديلونج، والأمين العام للجنة الأولمبية الجنرال مانويل إسلام رئيس الاتحاد الوطني للسهام، وقاضي شابول عضو مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام للاتحاد السعودي للسهام.