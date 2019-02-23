، تستضيف بروكسل نسختها الثانية.. تعرّف على دورية انعقاد القمة العربية الأوروبية ،

- 1/2
- 2/2
وسط شح المعلومات الرسمية عن القمة العربية الأوروبية، التي تعقد للمرة الأولى غدًا (الأحد) بين كتلتي العالم العربي وأوروبا في متنجع شرم الشيخ في مصر، وعدم صدور جدول أعمال موحد بين الطرفين، أو توضيح الإطار التنظيمي لدورية الانعقاد، فقد كشفت تسريبات لمسودة البيان الختامي للقمة، أن الطرفين يعتزمان على عقد قمة بينهما كل ثلاث سنوات بالتداول، على أن تكون القمة المقبلة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2022.
وأفادت مسودة البيان الذي أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" مقتطفات منها، بأن الطرفين يتفقان على تعميق التعاون الاقتصادي بينهما وإقامة شراكة قوية للاستثمار والتنمية المستدامة، والوصول إلى أجندة مشتركة في قطاعات التجارة والطاقة وأمنها.
ويجتمع غداً في مصر قادة وزعماء ورؤساء حكومات 50 دولة عربية وأوروبية ضمن منظومتي الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، لمناقشة قضايا تمس مصالحهما المشتركة، وترتبط بمكافحة الإرهاب والنزاعات الإقليمية والقضية الفلسطينية والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وقضايا أخرى.
تستضيف بروكسل نسختها الثانية.. تعرّف على دورية انعقاد القمة العربية الأوروبيةمحمد صبح الخليج 365 2019-02-23
وسط شح المعلومات الرسمية عن القمة العربية الأوروبية، التي تعقد للمرة الأولى غدًا (الأحد) بين كتلتي العالم العربي وأوروبا في متنجع شرم الشيخ في مصر، وعدم صدور جدول أعمال موحد بين الطرفين، أو توضيح الإطار التنظيمي لدورية الانعقاد، فقد كشفت تسريبات لمسودة البيان الختامي للقمة، أن الطرفين يعتزمان على عقد قمة بينهما كل ثلاث سنوات بالتداول، على أن تكون القمة المقبلة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2022.
وأفادت مسودة البيان الذي أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" مقتطفات منها، بأن الطرفين يتفقان على تعميق التعاون الاقتصادي بينهما وإقامة شراكة قوية للاستثمار والتنمية المستدامة، والوصول إلى أجندة مشتركة في قطاعات التجارة والطاقة وأمنها.
ويجتمع غداً في مصر قادة وزعماء ورؤساء حكومات 50 دولة عربية وأوروبية ضمن منظومتي الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، لمناقشة قضايا تمس مصالحهما المشتركة، وترتبط بمكافحة الإرهاب والنزاعات الإقليمية والقضية الفلسطينية والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وقضايا أخرى.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
07:37 PM
تناقش قضايا محل الاهتمام المشترك
وسط شح المعلومات الرسمية عن القمة العربية الأوروبية، التي تعقد للمرة الأولى غدًا (الأحد) بين كتلتي العالم العربي وأوروبا في متنجع شرم الشيخ في مصر، وعدم صدور جدول أعمال موحد بين الطرفين، أو توضيح الإطار التنظيمي لدورية الانعقاد، فقد كشفت تسريبات لمسودة البيان الختامي للقمة، أن الطرفين يعتزمان على عقد قمة بينهما كل ثلاث سنوات بالتداول، على أن تكون القمة المقبلة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2022.
وأفادت مسودة البيان الذي أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" مقتطفات منها، بأن الطرفين يتفقان على تعميق التعاون الاقتصادي بينهما وإقامة شراكة قوية للاستثمار والتنمية المستدامة، والوصول إلى أجندة مشتركة في قطاعات التجارة والطاقة وأمنها.
ويجتمع غداً في مصر قادة وزعماء ورؤساء حكومات 50 دولة عربية وأوروبية ضمن منظومتي الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، لمناقشة قضايا تمس مصالحهما المشتركة، وترتبط بمكافحة الإرهاب والنزاعات الإقليمية والقضية الفلسطينية والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وقضايا أخرى.
، تستضيف بروكسل نسختها الثانية.. تعرّف على دورية انعقاد القمة العربية الأوروبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تستضيف بروكسل نسختها الثانية.. تعرّف على دورية انعقاد القمة العربية الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.