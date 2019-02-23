، تستضيف بروكسل نسختها الثانية.. تعرّف على دورية انعقاد القمة العربية الأوروبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تناقش قضايا محل الاهتمام المشترك

وسط شح المعلومات الرسمية عن القمة العربية الأوروبية، التي تعقد للمرة الأولى غدًا (الأحد) بين كتلتي العالم العربي وأوروبا في متنجع شرم الشيخ في مصر، وعدم صدور جدول أعمال موحد بين الطرفين، أو توضيح الإطار التنظيمي لدورية الانعقاد، فقد كشفت تسريبات لمسودة البيان الختامي للقمة، أن الطرفين يعتزمان على عقد قمة بينهما كل ثلاث سنوات بالتداول، على أن تكون القمة المقبلة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 2022.

وأفادت مسودة البيان الذي أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" مقتطفات منها، بأن الطرفين يتفقان على تعميق التعاون الاقتصادي بينهما وإقامة شراكة قوية للاستثمار والتنمية المستدامة، والوصول إلى أجندة مشتركة في قطاعات التجارة والطاقة وأمنها.

ويجتمع غداً في مصر قادة وزعماء ورؤساء حكومات 50 دولة عربية وأوروبية ضمن منظومتي الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، لمناقشة قضايا تمس مصالحهما المشتركة، وترتبط بمكافحة الإرهاب والنزاعات الإقليمية والقضية الفلسطينية والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وقضايا أخرى.