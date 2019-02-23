، "قلم وولاء".. مبادرة نوعية تدعم "العربية" وتعمق قيمة الوطنية ،

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احتفل مكتب تعليم الشفا بنات بتكريم المشاركات والطالبات الفائزات في مبادرة "قلم وولاء"، التي أطلقتها وحدة اللغة العربية بالمكتب.
حضرت التكريم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد، ومديرة المكتب نورة بنت سليمان الكنعان، كما حضرت مشرفتا اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي الدكتورة منى المفلح، والدكتورة حنان خطابي.
وذكرت رئيسة المبادرة مشرفة اللغة العربية فاطمة بنت زيد القحيز أن فريق "قلم وولاء" مع الطالبات قدم إصدارًا أدبيًا ورقيًا حصل على فسح من وزارة الثقافة، وأضيفت نسخة منه إلى قائمة الكتب في مكتبة الملك فهد الوطنية، بالإضافة إلى تصميم الفريق لتطبيق إلكتروني يدعم الأجهزة الذكية يتيح للطالبات في كل مكان داخل المملكة وخارجها مواصلة الكتابة عن المملكة ومنجزاتها العظيمة، لتنشر عبر التطبيق بعد تحكيمها من قبل مشرفات اللغة العربية في فريق "قلم وولاء".
وأعلنت "القحيز" عن توقيعها لعقد شراكة مع شركة العبيكان لنشر إصدار "قلم وولاء" في متجر العبيكان الرقمي، مشيرة إلى أن كل تلك الإصدارات جعلت المبادرة خطوة رائدة في استثمار التقنية في تحفيز الطالبات للكتابة الفنية الإبداعية في سيرة الوطن ومنجزاته لتعزيز قيمة المواطنة الصالحة، والتي تتناغم مع "رؤية 2030".
ودعت "القحيز" معلمات اللغة العربية في جميع أنحاء المملكة إلى نشر تطبيق "قلم وولاء"، ودعوة الطالبات للمشاركة فيه، وشجعت الطالبات لمواصلة الكتابة عن معالم الوطن ومنجزاته العظيمة.
من جانبها، شكرت مديرة مكتب الشفا نورة الكنعان فريق المبادرة، وثمنت جهوده المتميزة مع الطالبات.
يذكر أن المساعد للشؤون التعليمية ريم الراشد كرمت المعلمات المشاركات في المبادرة والطالبات الفائزات فيها.
"قلم وولاء".. مبادرة نوعية تدعم "العربية" وتعمق قيمة الوطنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23
احتفل مكتب تعليم الشفا بنات بتكريم المشاركات والطالبات الفائزات في مبادرة "قلم وولاء"، التي أطلقتها وحدة اللغة العربية بالمكتب.
حضرت التكريم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد، ومديرة المكتب نورة بنت سليمان الكنعان، كما حضرت مشرفتا اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي الدكتورة منى المفلح، والدكتورة حنان خطابي.
وذكرت رئيسة المبادرة مشرفة اللغة العربية فاطمة بنت زيد القحيز أن فريق "قلم وولاء" مع الطالبات قدم إصدارًا أدبيًا ورقيًا حصل على فسح من وزارة الثقافة، وأضيفت نسخة منه إلى قائمة الكتب في مكتبة الملك فهد الوطنية، بالإضافة إلى تصميم الفريق لتطبيق إلكتروني يدعم الأجهزة الذكية يتيح للطالبات في كل مكان داخل المملكة وخارجها مواصلة الكتابة عن المملكة ومنجزاتها العظيمة، لتنشر عبر التطبيق بعد تحكيمها من قبل مشرفات اللغة العربية في فريق "قلم وولاء".
وأعلنت "القحيز" عن توقيعها لعقد شراكة مع شركة العبيكان لنشر إصدار "قلم وولاء" في متجر العبيكان الرقمي، مشيرة إلى أن كل تلك الإصدارات جعلت المبادرة خطوة رائدة في استثمار التقنية في تحفيز الطالبات للكتابة الفنية الإبداعية في سيرة الوطن ومنجزاته لتعزيز قيمة المواطنة الصالحة، والتي تتناغم مع "رؤية 2030".
ودعت "القحيز" معلمات اللغة العربية في جميع أنحاء المملكة إلى نشر تطبيق "قلم وولاء"، ودعوة الطالبات للمشاركة فيه، وشجعت الطالبات لمواصلة الكتابة عن معالم الوطن ومنجزاته العظيمة.
من جانبها، شكرت مديرة مكتب الشفا نورة الكنعان فريق المبادرة، وثمنت جهوده المتميزة مع الطالبات.
يذكر أن المساعد للشؤون التعليمية ريم الراشد كرمت المعلمات المشاركات في المبادرة والطالبات الفائزات فيها.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
07:28 PM
أطلقتها وحدة اللغة العربية بمكتب تعليم الشفا
احتفل مكتب تعليم الشفا بنات بتكريم المشاركات والطالبات الفائزات في مبادرة "قلم وولاء"، التي أطلقتها وحدة اللغة العربية بالمكتب.
حضرت التكريم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد، ومديرة المكتب نورة بنت سليمان الكنعان، كما حضرت مشرفتا اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي الدكتورة منى المفلح، والدكتورة حنان خطابي.
وذكرت رئيسة المبادرة مشرفة اللغة العربية فاطمة بنت زيد القحيز أن فريق "قلم وولاء" مع الطالبات قدم إصدارًا أدبيًا ورقيًا حصل على فسح من وزارة الثقافة، وأضيفت نسخة منه إلى قائمة الكتب في مكتبة الملك فهد الوطنية، بالإضافة إلى تصميم الفريق لتطبيق إلكتروني يدعم الأجهزة الذكية يتيح للطالبات في كل مكان داخل المملكة وخارجها مواصلة الكتابة عن المملكة ومنجزاتها العظيمة، لتنشر عبر التطبيق بعد تحكيمها من قبل مشرفات اللغة العربية في فريق "قلم وولاء".
وأعلنت "القحيز" عن توقيعها لعقد شراكة مع شركة العبيكان لنشر إصدار "قلم وولاء" في متجر العبيكان الرقمي، مشيرة إلى أن كل تلك الإصدارات جعلت المبادرة خطوة رائدة في استثمار التقنية في تحفيز الطالبات للكتابة الفنية الإبداعية في سيرة الوطن ومنجزاته لتعزيز قيمة المواطنة الصالحة، والتي تتناغم مع "رؤية 2030".
ودعت "القحيز" معلمات اللغة العربية في جميع أنحاء المملكة إلى نشر تطبيق "قلم وولاء"، ودعوة الطالبات للمشاركة فيه، وشجعت الطالبات لمواصلة الكتابة عن معالم الوطن ومنجزاته العظيمة.
من جانبها، شكرت مديرة مكتب الشفا نورة الكنعان فريق المبادرة، وثمنت جهوده المتميزة مع الطالبات.
يذكر أن المساعد للشؤون التعليمية ريم الراشد كرمت المعلمات المشاركات في المبادرة والطالبات الفائزات فيها.
، "قلم وولاء".. مبادرة نوعية تدعم "العربية" وتعمق قيمة الوطنية ،
المصدر : الخليج 365
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