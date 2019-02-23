، "الظاهر": لائحة "المدنية" الجديدة تسمح للجامعيين والأمهات بـ"الدوام الجزئي" بالحكومة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن مَن يشغل الوظيفة بالتعاقد يسجَّل بالتأمينات ويعامَل وفق "نظام العمل"

أكد مدير عام الاتصال المؤسَّسي والمتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية بنسختها الجديدة تمكّن الجهات الحكومية من التعاقد "اختيارياً" بنظام الدوام الجزئي Part-Time وهو خيار مناسب للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل، كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تماماً، للعمل بدوام كامل.

‏وأضاف "الظاهر" في تغريدات على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "نصَّت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في #الخدمة_المدنية بنسختها الجديدة على أن شروط وإجراءات ومعايير شغل الوظيفة المعمول بها والتي تحقق مبدأ الجدارة في الاختيار ستطبَّق على كل أساليب شغل الوظائف بما فيها التعاقد بنظام الدوام الجزئي".

وزاد: "‏حسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في #الخدمة_المدنية فإن شاغل الوظيفة بالتعاقد بدوام كامل يحصل على نفس الميزات المالية والعلاوة التي يحصل عليها من يشغلها بالتعيين، وكذلك من يشغل الوظيفة بدوام جزئي مع اختلاف في مقدار الراتب؛ حيث يحتسَب بقدر ساعات عمله كونه دوام جزئي".

وأشار إلى أنه "يسجَّل مَن يشغل الوظيفة بالتعاقد في التأمينات الاجتماعية @SaudiGOSI ويعامَل من حيث انتهاء الخدمة وفق نظام العمل، وبالتالي يستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته. كما يتساوى الجميع في استحقاق الإجازات وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في #الخدمة_المدنية بنسختها الجديدة".