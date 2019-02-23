، "الزايدي" يحصل على جائزة أفضل ورقة علمية في المؤتمر الدولي للاتصالات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل المحاضر بكلية الهندسة بجامعة الطائف، المهندس محمد بن صويلح الزايدي، على جائزة أفضل ورقة علمية في المؤتمر الدولي للاتصالات وتقنياتها لعام 2018 والذي أقيم بجامعة كاليفورنيا - بيركلي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وذلك عن ورقته "منهجية مبتكرة للوصول إلى معدل أخطاء منخفض جداً لأنظمة الاتصالات الجزيئية".
ويعد الزايدي مرشحًا لنيل درجة الدكتوراه في جامعة ستيفنز للتكنولوجيا بولاية نيوجرسي في تخصص هندسة الاتصالات الكهربائية، وتتمحور أطروحته لدرجة الدكتوراه حول دراسة أنظمة الاتصالات الجزيئية والتي تعتبر تقنية حديثة ولها استخدامات واعدة في المستقبل في المجالات الطبية والصناعية والعسكرية والبيئية .
"الزايدي" يحصل على جائزة أفضل ورقة علمية في المؤتمر الدولي للاتصالاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23
حصل المحاضر بكلية الهندسة بجامعة الطائف، المهندس محمد بن صويلح الزايدي، على جائزة أفضل ورقة علمية في المؤتمر الدولي للاتصالات وتقنياتها لعام 2018 والذي أقيم بجامعة كاليفورنيا - بيركلي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وذلك عن ورقته "منهجية مبتكرة للوصول إلى معدل أخطاء منخفض جداً لأنظمة الاتصالات الجزيئية".
ويعد الزايدي مرشحًا لنيل درجة الدكتوراه في جامعة ستيفنز للتكنولوجيا بولاية نيوجرسي في تخصص هندسة الاتصالات الكهربائية، وتتمحور أطروحته لدرجة الدكتوراه حول دراسة أنظمة الاتصالات الجزيئية والتي تعتبر تقنية حديثة ولها استخدامات واعدة في المستقبل في المجالات الطبية والصناعية والعسكرية والبيئية .
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
06:46 PM
حصل المحاضر بكلية الهندسة بجامعة الطائف، المهندس محمد بن صويلح الزايدي، على جائزة أفضل ورقة علمية في المؤتمر الدولي للاتصالات وتقنياتها لعام 2018 والذي أقيم بجامعة كاليفورنيا - بيركلي بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وذلك عن ورقته "منهجية مبتكرة للوصول إلى معدل أخطاء منخفض جداً لأنظمة الاتصالات الجزيئية".
ويعد الزايدي مرشحًا لنيل درجة الدكتوراه في جامعة ستيفنز للتكنولوجيا بولاية نيوجرسي في تخصص هندسة الاتصالات الكهربائية، وتتمحور أطروحته لدرجة الدكتوراه حول دراسة أنظمة الاتصالات الجزيئية والتي تعتبر تقنية حديثة ولها استخدامات واعدة في المستقبل في المجالات الطبية والصناعية والعسكرية والبيئية .
، "الزايدي" يحصل على جائزة أفضل ورقة علمية في المؤتمر الدولي للاتصالات ،
المصدر : الخليج 365
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