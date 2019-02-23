شرطة الرياض توقع بـ3 وافدين حاولوا سلب شخص أثناء خروجه من أحد البنوك تحت تهديد السلاح

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عصابة مكونة من 3 وافدين من الجنسيتين الإثيوبية والإريترية، حاولوا سلب أحد الأشخاص أثناء مغادرته فرع أحد البنوك بالرياض، تحت تهديد السلاح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجري، أن المتابعات الأمنية والإجراءات التي تنفذها شرطة منطقة الرياض، لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن الإيقاع بـ3 وافدين في العقد الرابع، من الجنسيتين الإثيوبية والإريترية، بعد محاولتهم سلب شخص أمام فرع أحد البنوك بالشفاء جنوب تحت تهديد السلاح الأبيض “ساطور”.

وأضاف المتحدث أن التحقيق مع الجناة الثلاثة، أسفر عن إقرارهم بارتكاب عدد من جرائم السلب، وذلك بترصد عملاء البنوك ومتابعتهم بعد خروجهم، ومن ثم سلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح، مشيراً إلى أنه ضبطت بحوزة الجناة مبالغ مالية ومركبتان غُيرت معالم إحداها لتضليل الجهات الأمنية، مؤكداً أنه جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.