خادم الحرمين يُنيب ولي العهد لإدارة شؤون الدولة خلال فترة غيابه

أناب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإدارة شؤون الدولة، خلال فترة غيابه عن المملكة.

ونص أمر ملكي صدر اليوم السبت على أنه:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

ونظرًا لعزمنا –بمشيئة الله– على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2019م؛ فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي أعلن في وقت سابق أن خادم الحرمين الشريفين غادر إلى مصر في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد المملكة في القمة العربية-الأوروبية.