«مسك الخيرية»: بدء التسجيل في برنامج جامعة ناغويا التدريبي باليابان

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، بدء التسجيل في برنامج «جامعة ناغويا التدريبي للتقنيات والأعمال المتقدمة» في هندسة المركبات المتحركة باليابان.

وأوضحت مسك الخيرية، أن البرنامج مدفوع التكاليف، ويقام خلال فترة الإجازة الصيفية القادمة لمدة ستة أسابيع للخريجين أو طلاب السنة الأخيرة في المرحلة الجامعية.

وأضافت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية، أن البرنامج يتضمن التخصصات التالية: الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية.

أما شروط الانضمام للبرنامج فتتضمن: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية «رجالًا ونساء»، وأن يكون خريجًا جامعيًا أو في السنة الأخيرة بالمرحلة الجامعية في التخصصات المطلوبة، والتمكن من اللغة الإنجليزية، وإرفاق نسخة من السجل الأكاديمي في نموذج التسجيل.

وتتضمن خطة البرنامج الصيفي المكثف في جامعة ناغويا، محاضرات حول أحدث الأعمال والتقنيات في هندسة المركبات المتحركة «3 وحدات دراسية»، علمًا بأن كافة المحاضرات تُعطى باللغة الإنجليزية.

وكذلك مادة اللغة اليابانية للمبتدئين «3 وحدات دراسية»، أما الطلاب والطالبات ذوو الخبرة في اللغة اليابانية فسيتم ضمهم في دورات متقدمة في اللغة اليابانية، إضافة إلى زيارات إلى مصانع المركبات المتحركة ومعاملها، ورحلات ثقافية.

وأشارت مسك الخيرية إلى أن البرنامج يقام خلال إجازة الصيف القادمة لمدة ستة أسابيع، بدءًا من 10 يونيو 2019م، وحتى 23 يوليو 2019م، في تشيكوساكو، ناغويا، اليابان.

وأضافت أن التقديم متاح حاليًّا من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/dqTXRA

ولمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي:

https://misk.org.sa/fellowship/ar/services/nagoya-ar/

يذكر، أن جامعة ناغويا تم تأسيسها عام 1871، وهي إحدى أعرق الجامعات في اليابان، وفي عام 1939 تم اعتمادها كواحدة من الجامعات الإمبراطورية في اليابان ضمن سبع جامعات أخرى، كما حصل ستة من طلاب الجامعة على جائزة نوبل في العلوم، وتشتمل الجامعة على تسع كليّات وثلاثة عشر معهدًا للدراسات العليا.

وتشير إحصائيات عام 2016 إلى أن عدد كوادر الجامعة الإدارية والفنيّة يبلغ 3.867 موظفًا وموظفة وعدد الطلاب والطالبات الجامعيين 10,144، وعدد طلاب وطالبات الدراسات العليا 6.269. ويدرس في جامعة ناغويا عدد كبير من الطلاب والطالبات من مختلف الدول حول العالم؛ حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الأجانب 2137 طالبًا وطالبة من 95 دولة.