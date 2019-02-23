الخدمة المدنية: تمكين الجهات الحكومية من تطبيق نظام الدوام الجزئي

أوضح مدير عام الاتصال المؤسَّسي والمتحدث الرسمي بوزارة الخدمة سلطان الظاهر، اليوم السبت، أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة، ستمكن الجهات الحكومية من التعاقد «اختياريًّا» بنظام الدوام الجزئي «Part-Time».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، أن هذا الخيار يعد مناسبًا للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل، مثل طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تمامًا للعمل بدوام كامل.

وأشار الظاهر، إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصَّت بنسختها الجديدة، على أن شروط وإجراءات ومعايير شغل الوظيفة المعمول بها والتي تحقق مبدأ الجدارة في الاختيار، ستُطبَّق على كل أساليب شغل الوظائف بما فيها التعاقد بنظام الدوام الجزئي.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، أعلنت عن صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، في 14 فبراير الجاري، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة المُشكَّلة بقرار مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية؛ من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفّزة على الأداء.

وكانت المادة «104» من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة، قد أجازت رفع سنّ الإحالة على التقاعد لعدد من الفئات الوظيفية الحكومية بما لا يتجاوز خمس سنوات بعد سنّ التقاعد بقوة النظام، وتمديد الخدمة للموظفين في تلك الفئات بقرار من مجلس الوزراء.

وأوجبت المادة «105»، تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة على التقاعد وفقًا للضوابط الآتية:

أ - أن يكون المرشح من ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لها بموجب الأوامر والقرارات المنظمة لذلك، الصادرة من السلطة المختصة.

ب - أن يكون لدى المرشح ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له خلال ثلاثة أشهر.

ج - أن يكون المرشح لائقًا صحيًّا لممارسة العمل.

د - ألا يكون المرشح ممن سبق أن خُفّض سنُّه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13/ 11/ 1407هـ الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 134 لعام 1407هـ.

هـ - أن تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التمديد، بتزويد وزارة الخدمة المدنية بمن يراد تمديد خدمته قبل بلوغه سنّ التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل.