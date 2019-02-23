بالصور.. «كشافة وادي الدواسر» تسهم في مكافحة سوسة النخيل الحمراء

تُسهم كشافة إدارة تعليم وادي الدواسر، مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء، ضمن جهودها في النسخة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار «بيئتي مسؤوليتي».

وقال رئيس النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنّ الحملة الكشفية- التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل- تأتي بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، باعتبار هذه «السوسة» من أخطر الآفات التي تُهدِّد النخيل التي تعد إحدى أهم الثروات؛ حيث تمّ تدريب الكشافة على أيدي متخصصين في كيفية تنظيف تاج النخلة، وطرق التعامل مع جروح النخلة بأحد المبيدات المناسبة وسد مكانها بالطمي أو الإسمنت.

وأضاف أنّه تمّ- كذلك- التدريب على مكافحة أي عدوى مرضية للنخلة، فضلًا عن إجراء حملة توعوية للمزارعين بالدعوة إلى استخدام الري بالتنقيط بدلًا من الري بالغمر لتقليل نسبة الرطوبة التي تسهل الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

في سياقٍ متصل، صرح رئيس قسم النشاط الكشفي غانم بن عبدالله الغانم بأنّ الكشاف السعودي له ارتباط كبير بالنخلة تتضح من خلال تصدُّر النخلة لشعار المشروع الكشفي الوطني، وإفراد جمعية الكشافة العربية السعودية شارة هواية تسمى «صديق النخلة»، تمنح في جميع المراحل الكشفية في التعليم العام.