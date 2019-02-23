«الفهد.. روح القيادة» يلتقي الكويتيين في ساحة العلم بعروض فنية وهدايا

تنطلق بعد غد الاثنين 25 فبراير 2019 الفاعليات الخاصة لمعرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة» لمشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاته بالأعياد الوطنية، وذلك في ساحة العلم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال محمد سمان أن الفاعليات ستستمر لمدة يومين من الساعة ٤ إلى ٨ مساءً، وتتضمن يوم الاثنين العرضة السعودية وتوزيع الهدايا على الزوار بساحة العلم، فيما ستشارك فرقة كويتية بفاعليات يوم الثلاثاء 26 فبراير إلى جانب فرقة العرضة السعودية، لافتًا إلى أن يوم الاثنين سيشهد أيضًا احتفاء اللجنة التنفيذية للمعرض بفريق التنظيم.

وبيَّن أن المعرض سيستقبل زواره من الساعة ٩ صباحًا إلى الساعة ٢ مساءً، ويبدأ غدًا الأحد ٢٤ فبراير إلى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا قررت تمديد المعرض حتى يوم الثلاثاء ٢٦ فبراير ٢٠١٩؛ لمشاركة دولة الكويت وشعبها احتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير.

يذكر أن معرض وفاعليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز «الفهد.. روح القيادة» نظم ندوات خاصة على مدى أربعة أيام؛ للتعريف بالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومتانتها حتى يومنا الحاضر، إضافة إلى فاعليات فنية وثقافية.