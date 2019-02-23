الربيعان يوضح حالة الطقس الأسبوع الجاري: أجواء متقلبة ورياح نشطة

توقع المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، أن تشهد أجواء المملكة بدءًا من منتصف الأسبوع الجاري وحتى نهايته، أجواء متقلبة.

وقال الربيعان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه بداية من الثلاثاء المقبل الموافق 21 جمادى الآخرة، وحتى يوم الجمعة الموافق 24 جمادى الآخرة 1440 هـ، سنرى أجواء متقلبة تنشط خلالها الرياح السطحية المثيرة للغبار على أجزاء واسعة من المملكة خاصة الشمالية والوسطى.

وأضاف الربيعان، أن بعض أجزاء من القصيم وجنوب حائل وشمال الدوادمي، تتأثر مساء يوم الثلاثاء المقبل، بحالة مطرية.

وكان الربيعان أشار منذ يومين، إلى أن موجة دافئة ستستمر على المملكة لعدة أيام بدءًا من أمس الجمعة، وتتخللها أمطار يومي الإثنين والثلاثاء على شمال المملكة ووسطها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجهت تنبيهًا اليوم السبت، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة نجران، وتضمن التنبيه مدينة نجران ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساء اليوم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها لطقس اليوم، وجود فرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة تسبقها رياحٌ نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن مناطق الرياض والشرقية ونجران والحدود الشمالية ومرتفعات عسير وجازان والباحة، حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تتأثر (اليوم) بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تسبقها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

من جانبه، أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، في وقتٍ سابقٍ، أن اليوم السبت هو أول أيام سعد بلع (العقرب الثانية) والنجم السابع من الشتاء، وأيامه 13 يومًا، وهو آخر أنواء الشتاء.

وتابع الحصيني قائلا: إنَّه يُسمَّى «عقرب الدم»، دلالةً على أن برده يدمي ولا يقتل؛ لكن أحيانًا برده يكون شديدًا يضرُّ المزروعات إذا هبَّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، مشيرًا إلى أن الأمطار تكثر فيه.

وأضاف خبير الطقس قائلا إن «العرب تقول: إذا طلع بلع اقتحم الربع- ولد الإبل- ولحق أهله الهبع- وهو ولد الإبل آخر النتاج- وصيد المرع وصار في الأرض لمع، من العشب. أما العامة فتقول: إذا طلع الحوت البرد يموت (...) يكثر فيه الفقع، ويكون وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له في التأخر طوال العام، وفيه هجرة الدحروج المطوق».