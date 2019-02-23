متقاعد الطائف: ما تقدمه وزارة الإسكان أثبت خطئي عند انتقادي عملها

الحمد لله أنني سعودي.. بهذه العبارة بدأ خالد الثبيتي حديثه إلى «عاجل» بعد استلامه أحد منتجات وزارة الإسكان بمحافظة الطائف، رغم ظهوره في مقطع فيديو سابق ينتقد فيه عمل الوزارة، معتقدًا أن عملها وخططها مجرد حكايات لا تمتُّ إلى الواقع بصلة.

وقال المواطن خالد الثبيتي، في اتصال أجرته «عاجل» الجمعة (22 فبراير 2019) إنه أب لأسرة من 7 أشخاص يعيش في بيت مستأجر منذ بداية تكوينها، خدم أكثر من 30 سنة في إحدى القطاعات العسكرية بمدينة الطائف أحيل بعدها للقاعد، مبينًا أنه تقدم بطلب الحصول على السكن عبر بوابة «إسكان» ليفاجأ بعدها بورود اتصال من وزارة الإسكان، تبلغه فيه أنه حصل على منتج (أرض مجانية مطورة) وتكليفه بحضور حفل التسليم بأحد الفنادق الكبرى بالمحافظة.

وبيَّن الثبيتي أنه لم يصدق ما دار بينه وبين موظف «الإسكان» ليعيش حالة من الترقب لم تمكنه من نوم الليلة التي سبقت حفل التسليم، موضحًا أنه حضر إلى الموقع في الموعد المحدد وتسلم أرضه الجديدة بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وعدد من قيادات الوزارة.

وعن مشاعره بعد تسلمه منتج (الأرض المجانية)، قال الثبيتي، إن ما شاهده خلال الحفل وما صاحب ذلك من اهتمام بشؤون المواطن وحرص الدولة على تهيئة كل السبل لحياة كريمة ينعم بها المواطن؛ تعجزه عن وصف مشاعره، مبينًا أنه يختصر ترجمة تلك المشاعر بعبارة رددها كثيرًا: «الحمد لله أني سعودي».

وكشف الثبيتي عن سر خروجه في حديثه عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التوصل الاجتماعي قبل نحو عام، أنه كان يرى عمل الوزارة مجرد حبر على ورق ليس له واقع ملموس، غير أنه الآن اقتنع تمامًا بحرص القيادة على حياة كريمة للمواطن عبر دعمها وزارة الإسكان لتنفيذ خطط رؤية 2030 التي حملت بين طياتها رفع نسبة التملك بين المواطنين، مع الاهتمام بتنظيم السوق العقارية، وإعادة صياغتها من جديد، عن طريق فرض رسوم للأراضي البيضاء، وتوزيع الفيلات والشقق بأسعار تتناسب مع قدرة الفرد الشرائية وتلبي حاجته، بجانب الخيارات الأخرى؛ ما أسهم في إعادة الاستقرار للسوق العقارية، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع منسوبي الوزارة -وعلى رأسهم وزيرها الحالي ماجد الحقيل- مؤكدًا أنه حق لكل مواطن سعودي أن يفخر بانتمائه إلى هذا الوطن وهو ينعم بخيراته.

وأوضح الثبيتي أنه بدأ التخطيط هو وزوجته لبناء مسكنهما الجديد ليكملا معًا حياتهما يدًا بيد في تربية أبنائهما ليخدموا أنفسهم ووطنهم بكل عزة وفخر.