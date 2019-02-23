السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يوقع خمسة مراسيم رئاسية تتعلق باتفاقات تعاون بين بلاده وعدد من الدول



الجزائر 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقات تعاون ومذكرة تفاهم كانت قد وقعتها الجزائر في وقت سابق مع كل من روسيا ومالي وناميبيا.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم أن المراسيم تتعلق بتوقيع الجزائر اتفاقية تعاون مع روسيا في المجال الجزائي، وثلاث اتفاقيات مع مالي في مجالات الصحة الحيوانية والموارد المائية والمجال الجيولوجي والمنجمي، فيما تهتم مذكرة التفاهم مع ناميبيا بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

// انتهى //

19:07ت م

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الجزائر 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسوقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقات تعاون ومذكرة تفاهم كانت قد وقعتها الجزائر في وقت سابق مع كل من روسيا ومالي وناميبيا.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم أن المراسيم تتعلق بتوقيع الجزائر اتفاقية تعاون مع روسيا في المجال الجزائي، وثلاث اتفاقيات مع مالي في مجالات الصحة الحيوانية والموارد المائية والمجال الجيولوجي والمنجمي، فيما تهتم مذكرة التفاهم مع ناميبيا بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.// انتهى //19:07ت م0117

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