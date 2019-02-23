سياسي / وزير الخارجية الباكستاني يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإماراتي



إسلام آباد 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان .

وبحثا خلال الاتصال علاقات التعاون القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

19:02ت م

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إسلام آباد 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان .وبحثا خلال الاتصال علاقات التعاون القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //19:02ت م0116

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