السعودية اليوم / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في قمة شرم الشيخ العربية - الأوروبية



طرابلس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبيي فايز السراج بقمة شرم الشيخ العربية الأوربية التي سوف تنطلق غدًا فى شرم الشيخ المصرية المتخصصة في التعاون الإستراتيجي .

ومن المقرر أن يبحث السراج خلال القمة ملف الهجرة إلى دول أوروبية عبر عدة دول في منطقة الشرق الأوسط من بينها ليبيا، والوضع السياسي والعسكري والأمني في ليبيا وطريقة مساعدة الأطراف كافة إلى إنهاء الانقسام السياسي من أجل محاربة الإرهاب .

// انتهى //

19:00ت م

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طرابلس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسيشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبيي فايز السراج بقمة شرم الشيخ العربية الأوربية التي سوف تنطلق غدًا فى شرم الشيخ المصرية المتخصصة في التعاون الإستراتيجي .ومن المقرر أن يبحث السراج خلال القمة ملف الهجرة إلى دول أوروبية عبر عدة دول في منطقة الشرق الأوسط من بينها ليبيا، والوضع السياسي والعسكري والأمني في ليبيا وطريقة مساعدة الأطراف كافة إلى إنهاء الانقسام السياسي من أجل محاربة الإرهاب .// انتهى //19:00ت م0115

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