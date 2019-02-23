السعودية اليوم / انضمام جمعية المرشدين السياحيين بالمملكة للاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي



تبوك 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية

وأضاف البلوي في تصريح له بهذه المناسبة في المنتدى السادس للمرشدين السياحيين الذي أقيم في منطقة تبوك أن انضمام جمعية الإرشاد السياحي لجمعيات الاتحاد الدولي يتم خلاله تبادل الخبرات في هذا المجال من ناحية التدريب والاطلاع على الأنظمة المعمول بها التي تدعم الشباب السعودي وتحفزهم للانضمام لهذه المهنة، مؤكداً سعي إدارة الجمعية لاستضافة المؤتمر الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي في السعودية في دورته 2023 ، حيث ستطرح هذه الدعوة خلال اجتماع الاتحاد في دورته القادمة في دولة صربيا.

وأشار إلى أنه هناك حوافز تقدمها الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، مضيفاً أن الجمعية تعمل على إشراك المرشدين في ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات الدولية, وكذلك تقديم دورات تدريبية مجانية وبرنامج التعريف بمهنة الإرشاد السياحي.

وأكد العمل على إعادة النظر في شروط الالتحاق بدورات الإرشاد السياحي, موضحاً أنه جرى في عام 2018م تدريب أكثر من 900 متقدم, و250 من المطوفين, وجميعهم تنطبق عليهم الشروط الحالية, مشيراً إلى أن الجمعية في صدد رفع نسبة النجاح لاختبار القياس وذلك برفع المؤهل من الثانوية العامة إلى اشتراط المستوى الجامعي, وشرط توفر الخبرة في مجال السياحية, إضافة إلى الغاء الدورة التدريبية التي تقام لمدة خمسة أيام, وأن يلتحق المتقدم بدبلوم متخصص في الإرشاد السياحي لرفع مستوى الخدمة للسائح في ظل إقبال الشباب على تلك المهنة التي تستند على السياحة كأهم الموارد الاقتصادية القادمة بقوة.

// انتهى //

18:55ت م

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تبوك 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي عن صدور الموافقة من هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لانضمام الجمعية بكادرها الإرشادي إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي، مبيناً أن الاتحاد يعنى بتطوير المهنة بكل أنحاء العالم يدعم الدول الناشئة في هذا المجال.وأضاف البلوي في تصريح له بهذه المناسبة في المنتدى السادس للمرشدين السياحيين الذي أقيم في منطقة تبوك أن انضمام جمعية الإرشاد السياحي لجمعيات الاتحاد الدولي يتم خلاله تبادل الخبرات في هذا المجال من ناحية التدريب والاطلاع على الأنظمة المعمول بها التي تدعم الشباب السعودي وتحفزهم للانضمام لهذه المهنة، مؤكداً سعي إدارة الجمعية لاستضافة المؤتمر الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي في السعودية في دورته 2023 ، حيث ستطرح هذه الدعوة خلال اجتماع الاتحاد في دورته القادمة في دولة صربيا.وأشار إلى أنه هناك حوافز تقدمها الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، مضيفاً أن الجمعية تعمل على إشراك المرشدين في ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات الدولية, وكذلك تقديم دورات تدريبية مجانية وبرنامج التعريف بمهنة الإرشاد السياحي.وأكد العمل على إعادة النظر في شروط الالتحاق بدورات الإرشاد السياحي, موضحاً أنه جرى في عام 2018م تدريب أكثر من 900 متقدم, و250 من المطوفين, وجميعهم تنطبق عليهم الشروط الحالية, مشيراً إلى أن الجمعية في صدد رفع نسبة النجاح لاختبار القياس وذلك برفع المؤهل من الثانوية العامة إلى اشتراط المستوى الجامعي, وشرط توفر الخبرة في مجال السياحية, إضافة إلى الغاء الدورة التدريبية التي تقام لمدة خمسة أيام, وأن يلتحق المتقدم بدبلوم متخصص في الإرشاد السياحي لرفع مستوى الخدمة للسائح في ظل إقبال الشباب على تلك المهنة التي تستند على السياحة كأهم الموارد الاقتصادية القادمة بقوة.// انتهى //18:55ت م0113

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.