انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تعلن مستوى تمثيلها بالقمة العربية الأوروبية في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 06:47 مساءً - أعلنت دولة قطر، اليوم السبت، مستوى تمثيلها في القمة العربية الأوروبية الأولى التي تنعقد غداً الأحد بمنتجع شرم الشيخ في مصر.

وتستضيف مصر، غداً، أول قمة مشتركة لقادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، في ظل انقسامات داخلية في التكتّلين، ومحادثات حاسمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، والتي اشترط فيها عدم حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس السوداني عمر البشير.

وخفّضت قطر مستوى تمثيلها في القمة العربية الأوروبية، إذ يشارك مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إبراهيم السهلاوي.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية، في تصريحات نقلتها صحيفة "العربي الجديد" (مقرها لندن): إن "مشاركة الدوحة تأتي التزاماً بالعمل العربي المشترك والعمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، رغم كسر الحكومة المصرية للبروتوكول المتبع في توجيه الدعوات".

من جانبها، أعلنت الكويت، اليوم، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيرأس وفد بلاده إلى القمة العربية الأوروبية.

في حين غادر أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني، الممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد، البلاد لترؤس وفد بلاده بالقمة ذاتها، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني، في حين تقوم الكويت بدور الوساطة.

وستجري القمة ليومين، في منتجع بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر، إذ تُعد نقطة بداية لتعزيز التعاون بين الاتحاد والجامعة فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية المشتركة، بما يشمل الهجرة والأمن والتغيّر المناخي، بحسب وكالة "رويترز".

وستُعقد القمة بحضور أكثر من 20 رئيساً وزعيماً أوروبياً، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.