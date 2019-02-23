شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية بالعلا تفتح باب التسجيل للدراسة في أمريكا و3 دول أوروبية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فتح باب القبول والتسجيل في المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي، من خلال مِنَحٍ دراسية لأبناء وبنات محافظة العلا لدراسة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والشهادات الفنية في الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن تخصصات الابتعاث الرئيسية تتضمن: السياحة والضيافة، والتاريخ وعلوم الآثار والفنون والمتاحف، والتقنيات الزراعية.

أما تخصصات الابتعاث الفرعية فتتضمن: التصميم الحضري والعمراني، التخطيط البيئي، إدارة المرافق والخدمات.

وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن المراحل المشمولة في البرنامج تتضمن: مرحلة الدبلوم، ومرحلة البكالوريوس، ومرحلة الماجستير، والشهادات الفنية.

أما الدول المشمولة في البرنامج، فهي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأستراليا.

ويشترط لقبول المتقدمين للبرنامج تحقيق أحد الشروط الأساسية التالية: أن يكون سعوديًا أو سعودية الجنسية ومن مواليد محافظة العلا، وأن يكون والد أو والدة المتقدم سعودي الجنسية ومن مواليد محافظة العلا، وأن يكون المتقدم للبعثة سعودي أو سعودية الجنسية وقد درس لمدة لا تقل عن 6 سنوات داخل محافظة العلا.

أما الشروط العامة للتقديم على البرنامج فتتضمن: التفرغ بشكل كامل ونظامي والتزام المتقدم للبعثة بالإقامة في بلد الدراسة طوال فترة الابتعاث، واكتمال جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم، ودقة جميع المعلومات المقدمة من الطالب، والحصول على معادلة الشهادة السابقة من وزارة التعليم العالي «إذا كانت صادرة من جامعة أو مدرسة من خارج المملكة».

كما تتضمن الموافقة الخطية من ولي أمر الطالبة على السفر للدراسة في الخارج، واجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة المقابلات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، واجتياز البرنامج الإعدادي «ما قبل الابتعاث»، وأن لا يكون عمر المرافق أقل من 18 سنة لبلد الابتعاث.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن شروط القبول لمرحلة الدبلوم «لخريجي الثانوية» هي: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية عن 70%، وألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 60 درجة، وألا يكون قد مضى على تخرج الطالب من المرحلة الثانوية أكثر من 5 سنوات، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة بالميلادي.

أما شروط القبول لمرحلة البكالوريوس «لخريجي الثانوية»، فتتضمن: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية عن 80%، وألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 65 درجة، وألا يكون قد مضى على تخرج الطالب من الدبلوم أكثر من 4 سنوات، و ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة بالميلادي.

وشروط القبول لمرحلة البكالوريوس «لخريجي المعاهد التقنية والدبلوم»، فتتضمن: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودراسة سنتين كحدّ أدنى في أحد برامج الشهادات المهنية، والحصول على شهادة الدبلوم من جهة معتمدة، وألا يقلّ المعدل في الدبلوم عن 3 من 4 أو 3.75 من 5 أو 75%، وألا يكون قد مضى على تخرج الطالب من الدبلوم أكثر من 4 سنوات، وألا يزيد عمر الطالب عن 24 سنة بالميلادي.

أما شروط القبول لمرحلة الماجستير، فتتضمن: الحصول على شهادة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي، وألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة البكالوريوس عن 3 من 4 أو 3.75 من 5 أو 75%، وألا يكون قد مضى على تخرج الطالب من مرحلة البكالوريوس أكثر من 3 سنوات، وألا يزيد سن المتقدم عن 26 سنة بالميلادي.

وشروط القبول للالتحاق بالشهادات الفنية، تتضمن: الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية عن 70%، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 28 بالميلادي، وألا يكون قد مضى على تخرج المتقدم أكثر من 7 سنوات.

وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن التقديم متاح حاليًّا من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/LktZNJ، ويستمر حتى يوم الاثنين، الموافق 18 مارس 2019م.