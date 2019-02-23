شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير: 3 مواطنين يسلمون أنفسهم على خلفية استشهاد أحد رجال الأمن والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت شرطة عسير، اليوم السبت، أن ثلاثة مواطنين سلموا أنفسهم، على خلفية إطلاق النار على أحد رجال الأمن ما أدى إلى استشهاده .

وقالت شرطة عسير، في بيان مقتضب صادر عنه اليوم، إن المواطنين الثلاثة سلموا أنفسهم بعد تعقب رجال الأمن لهم، على خلفية الحادث السابق.