شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عسير: 3 مواطنين يسلمون أنفسهم على خلفية استشهاد أحد رجال الأمن والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلنت شرطة عسير، اليوم السبت، أن ثلاثة مواطنين سلموا أنفسهم، على خلفية إطلاق النار على أحد رجال الأمن ما أدى إلى استشهاده .
وقالت شرطة عسير، في بيان مقتضب صادر عنه اليوم، إن المواطنين الثلاثة سلموا أنفسهم بعد تعقب رجال الأمن لهم، على خلفية الحادث السابق.
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