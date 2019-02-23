شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يعفى "حلاقاً" من الإيجار لتضامنه مع ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنازل صاحب عقار بحائل عن أجرة سنة قادمة، لأحد المستأجرين منه بنشاط "حلاّق" بعد أن أعلن الأخير عن مجانية الحلاقة لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة.

واعتبر صاحب العقار، راضي مفضي السويدي، أن ما قام به المستأجر يعتبر مشاركة منه في المساهمة في خدمة تلك الفئة التي تعتبر أحد أهم ركائز المجتمع، وقدّم شكره لصاحب النشاط الذي أتاح له هذه المشاركة والتي لولا توفيق الله ثم إعلانه لم يتسن له المشاركة.

وجاءت مجانية تقديم الخدمة لهم استشعارًا من صاحب النشاط بأهمية العناية والاهتمام بهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن وتوفير سبل الراحة لهم، وعدم إلزامهم بالدفع تقديراً لظروفهم ومساعدته لهم فيما يقدمه من خدمة.

ولاقى هذا التصرف استحسان أبناء المجتمع، الذين نادوا بأن تحذو المحلات التجارية الأخرى حذو هذا المحل، وتقديم إما خدمات مجانية أو خصومات مناسبة لتلك الفئة.