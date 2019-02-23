شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار بـ"الصحة" و"الدفاع المدنى" بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء بمستشفى جنوب القنفذة والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهد مستشفى جنوب القنفذة العام انقطاعاً مفاجئاً للتيار الكهربائي، ظهر اليوم السبت، في جميع أقسام المستشفى؛ وذلك بسبب خلل فني.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق" أنه في تمام الساعة 1:30 ظهر اليوم السبت، حدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بمستشفى جنوب القنفذة العام.

وأضاف "المتحمي": على الفور توجّه فريق من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي إلى موقع المستشفى، وأيضاً فريق إدارة التشغيل والصيانة بالمستشفى والشؤون الهندسية بصحة القنفذة وفرقة من الدفاع المدني للوقوف على الوضع.

وتابع: تم التحقق من أن المولدات الاحتياطية عملت بشكل سليم خلال فترة الانقطاع، واتخاذ الاستعدادات اللّازمة تحسباً لأي طارئ، حيث تابعت الشؤون الصحية بالقنفذة باهتمام معالجة الوضع مع شركة الكهرباء، وأكدت للجميع حرصها على سلامة المرضى والمراجعين.

واختتم "المتحمي": تم بحمد الله إعادة التيار الكهربائي في تمام الساعة 5:15 م وكان مدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالله الغروي موجوداً في الموقع؛ لمتابعة سير العمل خلال الحدث، ونؤكد أن الوضع مستقر للمرضى ولا توجد أي أضرار ولله الحمد.