شاهد تصرف ابن سلمان مع والده الذي ألهب حماس محبيه (فيديو)

تداولت مواقع سعودية، تصرف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع والده العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء مغادرته إلى مصر لحضور القمة العربية الأوروبية.
وأثناء توديعه للملك سلمان، قام محمد بن سلمان، بتقبيل يد وقدم والده، في تصرف ألهب حماس محبيه.
واعتبرت بعض المواقع السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان "يضرب مثالا رائعا في بر الوالدين لدى وداعه والده".
وقبل مغادرته المملكة، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا، ينيب الملك سلمان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.
ووصل العاهل السعودي، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ، لكي يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين.
وكان في مقدمة مستقبلي الملك سلمان لدى وصوله شرم الشيخ، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ عددا من القضايا؛ من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.
© REUTERS / POOL
ومن المتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول من الاتحاد.
يذكر أن الملك سلمان لم يغادر المملكة في أي زيارة خارجية، منذ زيارته إلى روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
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