السعودية اليوم / بدء فعاليات مؤتمر سيدات أعمال مصر بالجامعة العربية



القاهرة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية "سيدات أعمال مصر 21"، الذي يعقد تحت شعار "عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التقنية الحديثة"، وبمشاركة عدد من الوزراء المصريين وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية السفير كمال حسن.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اهتمام الحكومات العربية بتمكين المرأة العربية وإتاحة الفرصة لها لتحقيق ذاتها.

وأشار إلى حرص الجامعة العربية على تكثيف جهودها وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينها من الشراكة الفاعلة للحكومات العربية في عملية التنمية المستدامة من أجل إحداث التغير المنشود في مجالات التنمية المجتمعية والمشاركة السياسية وغيرها من القضايا التي تواجهها المنطقة العربية.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام سبل استخدام التقنية لتحقيق عولمة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسبل مساعدة قيام المرأة بالعمل من المنزل من خلال المشروعات الصغيرة باستخدام التقنية للخروج من حيز المحلية للعالمية.

// انتهى //

17:50ت م

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القاهرة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية "سيدات أعمال مصر 21"، الذي يعقد تحت شعار "عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التقنية الحديثة"، وبمشاركة عدد من الوزراء المصريين وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للجامعة العربية السفير كمال حسن.وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اهتمام الحكومات العربية بتمكين المرأة العربية وإتاحة الفرصة لها لتحقيق ذاتها.وأشار إلى حرص الجامعة العربية على تكثيف جهودها وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينها من الشراكة الفاعلة للحكومات العربية في عملية التنمية المستدامة من أجل إحداث التغير المنشود في مجالات التنمية المجتمعية والمشاركة السياسية وغيرها من القضايا التي تواجهها المنطقة العربية.ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام سبل استخدام التقنية لتحقيق عولمة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسبل مساعدة قيام المرأة بالعمل من المنزل من خلال المشروعات الصغيرة باستخدام التقنية للخروج من حيز المحلية للعالمية.// انتهى //17:50ت م0103

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