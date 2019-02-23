السعودية اليوم / ملتقى نظم المعلومات الجغرافية يستقبل 170 بحثًا علميًا من المملكة ودول العالم



الدمام 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

استقبلت اللجنة العلمية للملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع البروفيسور عبدالله بن حسين القاضي، أن ملتقى هذا العام سيناقش على مدى ثلاثة أيام أكثر من ٤٠ ورقة عمل في موضوعات "نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، ونظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية" مما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية، مشيراً الى أن الملتقى سيبحث مواضيع أساسية مرتبطة بهذه التقنية مع التركيز على تطبيقاتها بالمجالات الصحية والبيئية والأمنية والعقارية، سيشارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين والمتحدثين الرئيسيين من رؤساء هيئات وشركات ذات علاقة بنظم المعلومات، وكذلك مشاركة القطاع الأكاديمي بأبحاث مميزة ذات علاقة بمحاور الملتقى.

وأشار الدكتور القاضي إلى أن الملتقى الذي يقام في الدمام، يجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهنيين والصناعيين والمختصين وجهات حكومية وخاصة في المجالات ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية من داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أنه سيقام معرض مصاحب للملتقى سيشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها لتعرض فيه أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات.

// انتهى //

15:49ت م

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الدمام 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واساستقبلت اللجنة العلمية للملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية ، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في 8 أبريل المقبل، ويرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أكثر من ١٧٠ ورقة عمل، قدمها باحثين من داخل المملكة والخليج ومن مختلف دول العالم من أوربا وأمريكا ودول عربية، بالإضافة إلى باحثين من الشباب السعوديين.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع البروفيسور عبدالله بن حسين القاضي، أن ملتقى هذا العام سيناقش على مدى ثلاثة أيام أكثر من ٤٠ ورقة عمل في موضوعات "نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، ونظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية" مما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية، مشيراً الى أن الملتقى سيبحث مواضيع أساسية مرتبطة بهذه التقنية مع التركيز على تطبيقاتها بالمجالات الصحية والبيئية والأمنية والعقارية، سيشارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين والمتحدثين الرئيسيين من رؤساء هيئات وشركات ذات علاقة بنظم المعلومات، وكذلك مشاركة القطاع الأكاديمي بأبحاث مميزة ذات علاقة بمحاور الملتقى.وأشار الدكتور القاضي إلى أن الملتقى الذي يقام في الدمام، يجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهنيين والصناعيين والمختصين وجهات حكومية وخاصة في المجالات ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية من داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أنه سيقام معرض مصاحب للملتقى سيشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها لتعرض فيه أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات.// انتهى //15:49ت م0080

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