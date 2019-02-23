السعودية | خالد بن سلمان يلتقي مصابي ميدان الشرف ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 5:20 مساءً, 23 فبراير 2019 م

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قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان في تغريده له على صفحته بتويتر :

من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل ، تشرفت بلقاء اخواني الابطال المصابين في ميدان الشرف دفاعا عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة. هنيئا لكم هذا الشرف العظيم ياحماة الوطن. اسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وان يرحم شهدائنا ويشفي مصابينا عاجل غير آجل .