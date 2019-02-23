السعودية | خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جمهورية مصر العربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:06 مساءً, 23 فبراير 2019 م روابط ذات صلة معرض “الفهد.. روح وقيادة” يشارك الكويت احتفالاتها الوطنية بفعاليات خاصة 6:01 مساءً 23 فبراير, 2019 فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية بالأكاديمية الوطنية للطاقة 5:58 مساءً 23 فبراير, 2019 مدني مكة يسيطر على حريق يجي الغسالة 5:38 مساءً 23 فبراير, 2019

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