شكرا لقرائتكم وقت اللياقة ينظم نشاطاً رياضياً بالتعاون مع الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نظم وقت اللياقة نشاطاً رياضياً واجتماعياً بالتعاون مع قسم التأهيل الطبي والأنشطة بوزارة الصحة ممثلاً في (وحدة الرعاية النهارية) ضمن البرامج التي اعتاد على تنظيمها من وقت لآخر ضمن خطة الخدمات المجتمعية والتوعية وذلك تعزيزاً لبناء شراكات لخدمة المرضى.

وقد شارك في النشاط الرياضي 25 شخصاً (10 رجال و15 نساء) في مركز وقت اللياقة الرياضي Fitness time، حيث يعتبر النشاط جزءاً من برنامج إزالة الوصمة النفسية (2) وهو من إعداد أخصائي نفسي أول هند الغصن، والمتطوعة نورة التميمي وفريق الرعاية النهارية (نساء ورجال) بحي الخزامى كمبادرة اجتماعية من المركز لخدمة المراجعين.

وفي ختام النشاط الرياضي قدم الأخصائي الاجتماعي أول بدر المطيري شكره لإدارة شركة وقت اللياقة على الاستضافة والمساهمة في إدخال البهجة والسرور في نفس المرضى، وأوضح المطيري أن مثل هذه البرامج تعزز مفهوم الشراكة المجتمعية بين الشركات والجهات الحكومية، مؤكداً أن هذه المبادرة غير مستغربة من وقت اللياقة التي غيرت الكثير من المفاهيم لدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع.



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