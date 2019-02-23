شكرا لقرائتكم بدعم طيران التحالف العربي.. السيطرة على معسكر القاعدة في أبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سيطرت قوات الحزام الأمني، اليوم السبت، على معسكر القاعدة في وادي عمران في محافظة أبين اليمنية.

وهاجمت قوات الحزام الأمني معسكراً للقاعدة في مودية بمحافظة أبين بإسناد من التحالف.

يشار إلى أن معسكر وادي عمران هو أكبر مقر لتدريب عناصر القاعدة في اليمن.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة في مودية بمحافظة أبين اليمنية.

وركزت الغارات على مواقع التنظيم في وادي عورمان شرق مودية في أبين، وتزامنت مع عملية عسكرية أخرى تقوم بها قوات الحزام الأمني في المحافظة.

وكان تحالف دعم الشرعية أفاد، الأسبوع الماضي، باستمرار عملياته لمحاربة الجماعات الإرهابية، مضيفاً أن عمليتين، جرت إحداهما في السابع من يناير الماضي وأسفرت عن اقتحام منزل قائد ميداني لتنظيم القاعدة، والثانية في بداية فبراير الجاري، وتم العثور على أسلحة إيرانية المنشأ وذخائر ومخدرات وكمية من النقود المزورة.

وكشف العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين الماضي، أن قوات خاصة سعودية ووحدات أمنية يمنية نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا منزل قائد ميداني لتنظيم القاعدة في حضرموت، وأسفرتا عن اعتقال عدد من الأشخاص.

كما أكد أنه عثر خلال العملية على أسلحة ومتفجرات ومستندات إيرانية المصدر ومخدرات وعملات مزيفة.



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