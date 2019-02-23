رابط الإستعلام عن أسماء مستفيدي الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” 1440 هـ

نقدم لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية ، اخر اخبار الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن كيفية الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وحول موعد صرف مساعدة المقطوعة ، والعديد من الأمور الاخري . وتعتبر مساعدة المقطوعة واحدة من أبرز المساعدات النقدية والمالية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والأسر ذات الدخل المحدود من أجل مواجهة كافة الظروف الحياتية الصعبة ، والأسر التي لا تستيطع تلبية إحتياجاتها الأساسية بسبب غلاء المعيشة ، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة من أجل تحقيق الإصلاحات الإقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2020 م .

مساعدة المقطوعة ” الضمان الإجتماعي 1440 “

يعتبر برنامج مساعدة المقطوعة أحد برامج الضمان الإجتماعي 1440 ، ويهدف إلي تحسين الظروف المعيشية لأصحاب الدخل المحدود ، الشمولين بمعاشات الضمان الإجتماعي أو غيرهم ، وذلك وفقاً للعديد من الضوابط المعينة التي وضعتها وزارة العمل ،ومن أبرز تلك الضوابط عدد أفراد الأسرة ، ومقدار الدخل ، ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية .

تحديث الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن القيام بالعديد من التحديثات في الضمان الإجتماعي ، من أجل التسهيل لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الإجتماعي والرعاية الإجتماعية ، ويهدف التحديث الجديد إلي رفع مستوي جودة الخدمة المقدمة ، والعمل علي تطوير آليات الدعم للمستفيدين ، والقيام بتسهيل إجراءات تحويل المخصص المالي في الحساب البنكي ، وحل مشاكل البطاقات ، والعديد من الأمرو الأخري ، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي من خلال الرابط التالي هــــنــــا