شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين ينيب محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صدر اليوم أمر ملكي في ما يلي نصه: صدر اليوم أمر ملكي في ما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/226 التاريخ: 1440/6/18هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. ونظراً لعزمنا -بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2019، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة. والله ولي التوفيق. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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