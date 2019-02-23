البدء رسميا بتوحيد عبوات مياه زمزم بسعة 5 لترات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيس لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، توحيد العبوات المنتجة من مياه زمزم لتصبح سعة 5 لترات فقط بدلا من 10 لترات، مبينة أن توحيد الحجم يأتي ضمن خطة التحول التي ينفذها المشروع أخيرا، سعيا منه لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومواكبة الطلب المتزايد على عبوات مياه زمزم على مدار العام خصوصا في أوقات المواسم، التي ستشهد زيادة في أعداد المعتمرين والحجاج خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الشركة إلى أن ما دفعها إلى تسريع وتيرة العمل وتحريك عجلة التطور هو مواكبة هذه الزيادة في أعداد المعتمرين والحجاج، وضمان استدامة الخدمة المقدمة لهم، والوفاء باحتياجاتهم من المياه، مؤكدة أن تغيير حجم العبوات إلى سعة 5 لترات سيساعد على تلبية جميع هذه الطلبات.

وأفادت بأن المشروع أكمل منظومة التشغيل الحديثة، وتعديل خطوط الإنتاج، وبرمجة جميع منافذ التوزيع الآلي التي تمكن الفرد حاليا من الحصول على عبوات بسعة 5 لترات بدلا من عبوات سعة 10 لترات التي كانت تنتجها سابقا.