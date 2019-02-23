، خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السيسي" كان في استقباله بشرم الشيخ

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى شرم الشيخ، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية؛ تلبيةً للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما سيترأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي الرئيس "السيسي".