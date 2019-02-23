، شاهد.. كشافة "وادي الدواسر" يسهمون في إعادة تدوير الورق والبلاستيك ،

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أنهت الوحدات الكشفية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مرحلة جمع المخلفات الورقية، وسلمتها لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، التي ستقوم بتسليمها لإحدى الشركات المتخصصة في تدوير الورق، والاستفادة من قيمته في برامجها ومشروعاتها الخيرية.
جاء ذلك، ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار "بيئتي مسؤوليتي".
وأوضح رئيس النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك آل بوسباع، لـ"الخليج 365" أن تلك المرحلة سيتبعها مرحلة توعوية عن المخلفات البلاستيكية، وما تشكّله تلك المخلفات من مهددات على حياة الكائنات الحية، مؤكداً أهمية ذلك المشروع في تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية، وغرسها لدى المشاركين، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها.
شاهد.. كشافة "وادي الدواسر" يسهمون في إعادة تدوير الورق والبلاستيكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-23
أنهت الوحدات الكشفية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مرحلة جمع المخلفات الورقية، وسلمتها لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، التي ستقوم بتسليمها لإحدى الشركات المتخصصة في تدوير الورق، والاستفادة من قيمته في برامجها ومشروعاتها الخيرية.
جاء ذلك، ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار "بيئتي مسؤوليتي".
وأوضح رئيس النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك آل بوسباع، لـ"الخليج 365" أن تلك المرحلة سيتبعها مرحلة توعوية عن المخلفات البلاستيكية، وما تشكّله تلك المخلفات من مهددات على حياة الكائنات الحية، مؤكداً أهمية ذلك المشروع في تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية، وغرسها لدى المشاركين، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
04:53 PM
ضمن مشاركتها في فعاليات المشروع الوطني لنظافة البيئة وحمايتها
أنهت الوحدات الكشفية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مرحلة جمع المخلفات الورقية، وسلمتها لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، التي ستقوم بتسليمها لإحدى الشركات المتخصصة في تدوير الورق، والاستفادة من قيمته في برامجها ومشروعاتها الخيرية.
جاء ذلك، ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار "بيئتي مسؤوليتي".
وأوضح رئيس النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك آل بوسباع، لـ"الخليج 365" أن تلك المرحلة سيتبعها مرحلة توعوية عن المخلفات البلاستيكية، وما تشكّله تلك المخلفات من مهددات على حياة الكائنات الحية، مؤكداً أهمية ذلك المشروع في تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية، وغرسها لدى المشاركين، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها.
، شاهد.. كشافة "وادي الدواسر" يسهمون في إعادة تدوير الورق والبلاستيك ،
المصدر : الخليج 365
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