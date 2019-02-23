نبّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأشارت “الهيئة” إلى استمرار فرصة وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة.
وأوضحت “الأرصاد”، أن التنبيه يشمل “الخرج، الرياض، رماح، شقراء، المجمعة، الدوادمي والأجزاء المجاورة”.
وقالت: بداية الإنذار كانت في الساعة 10:00 اليوم السبت، ونهايته في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وسحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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