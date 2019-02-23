أفادت مصادر أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً موسعاً مع ثلاثة مواطنين جرى القبض عليهم في محافظة جدة، وعثر بحوزتهم على 45 مفتاحاً لمركبات ومنازل مجهولة. وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن دوريات الأمن بمحافظة جدة اشتبهت بمركبة متوقفة بداخلها 3 مواطنين في حالة غير طبيعية، لافتةً إلى أن بعد تفتيش المركبة وجد بحوزتهم على قارورة مسكر، وأكثر من 45 مفتاحاً مختلفاً.

وأشارت إلى أنه جرى تسليم الأشخاص الثلاثة إلى شرطة النزهة، التي حققت معهم وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم بشأنهم.

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 45 مفتاحاً لمركبات ومنازل مع 3 مواطنين بجدة.. والنيابة تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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