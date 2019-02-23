إدراج اللغة الصينية بالمناهج يفتح شهية 3 جامعات للتغريد بها .. ماذا كتبوا؟

فتح الإعلان عن إدراج اللغة الصينية في المناهج شهية عديد من السعوديين لكتابة تدويناتهم عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” باللغة الصينية؛ حيث غرّد عديد من القطاعات والمسؤولين بالصيني، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التغريدات.

وفي الشأن التعليمي غرّدت جامعة الملك سعود -أقدم الجامعات السعودية- بالصيني، وقالت: ترحب جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، بالاتفاق على استخدام اللغة الصينية كمقرر تعليمي في مختلف المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية”.

وغرّدت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في هذا السياق، بقولها: “جامعة الملك عبدالعزيز، كان لها السبق في توقيع اتفاقية لإنشاء مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية لتعليم اللغة الصينية”.

وكشفت جامعة الطائف، عن مبادرة تعليم للغة الصينية بتغريدتها: “تكشف جامعة الطائف عن المبادرة لأخذ دورة اختيارية عامة في جامعة الطائف”، وأكملت علي لسان مدير الجامعة الدكتور زمان: “تمثل الصين حضارة غنية وسياسية واقتصادية سنعلّمها”.