السعودية تدرج اللغة الصينية في المناهج التربوية

أكدت وكالة الأنباء السعودية واس قرار إدراج اللغة الصينية في المقررات الدراسية لجميع لمراحل التعليمية لمدارس المملكة وجامعاتها.

ويهدف القرار إلى تعزيز التنوع الثقافي في المملكة، و فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بوصف تعليم اللغة الصينية جسرًا يساهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية بين الشعبين، وفقاً لما ذكرته "سكاي نيوز".

يأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصين، في ثالث وآخر محطات جولة آسيوية قام بها، شملت باكستان والهند، التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدداً من المسؤولين في بكين.