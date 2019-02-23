خالد بن سلمان يلتقي أبطالًا مصابين بالحد الجنوبي يتلقون العلاج في أمريكا

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من أبطال القوات المسلحة السعودية الذين يتلقون العلاج في الولايات المتحدة، إثر تعرضهم لإصابات خلال أداء دورهم في خدمة الوطن بالحد الجنوبي.

وتمنى سفير خادم الحرمين لأبطال القوات المسلحة تمام الشفاء، مقدمًا لهم التهنئة على نيلهم شرف الدفاع عن الوطن.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» اليوم السبت: «من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل، تشرفت بلقاء إخواني الأبطال المصابين في ميدان الشرف، دفاعًا عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة».

وأضاف: «هنيئا لكم هذا الشرف العظيم يا حماة الوطن. أسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وأن يرحم شهداءنا ويشفي مصابينا عاجلًا غير آجل».

وعبر مغردون سعوديون عن تقديرهم لقاء الأمير خالد بن سلمان بالأبطال المصابين دفاعًا عن أمن الوطن في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكتب محمد المورقي: «لقاؤك لهم يا سمو الأمير شرف لهم وحافز لنا جميعًا لخدمة الدين والوطن والمليك. أسأل الله العلي القدير أن ينصرنا على أعدائنا، ويحمي هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين وولي عهد الأمين، وأن يبارك للشعب السعودي بكم ويجعلكم ذخرًا للإسلام والمسلمين»، فيما قال عادل العوفي: «الله يجزاك بالخير ويجزاهم عنا خير الجزاء، ويوفقك ويحقق أمانيك ويردهم لأرض الوطن بالصحة والعافية».

وكتب محمد الوابصي: «كم هو جميل منك ومن الجميع أن نفتخر برجال الوطن أينما كانوا! التلاحم بيننا قهر الأعداء.. دام عزك يا وطن». أما عبدالرحمن بن عمير فقال: «الله يعطيك العافية ويجزاك خير ويكتب لك الأجر. وهذا الشيء ليس بغريب عنك.. والله يتمم لهم الصحة والعافية».